Отправившийся на СВО эмигрант из Дании попросил вернуть его обратно

Заключивший контракт с Минобороны России мигрант из Дании отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине, но позже заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно. Об этом пишет UFA1.RU.

«Уехать из родной Дании мужчина решил из-за того, что он придерживается традиционных ценностей и ему чужда европейская политика по вопросам секс-меньшинств, а также он не хотел платить налоги своему правительству», — говорится в публикации.

По данным портала, мужчина захотел попасть на военную службу, однако не планировал попасть в зону боевых действий. По объявлению он обратился в центр «Патриот» в Москве.

Датчанин рассказал, что ему якобы предложили заключить контракт на один год, однако позже выяснилось, что документ был якобы на русском языке, который мужчина не знал достаточно хорошо. UFA1.RU пишет, что бумаги были подписаны, после чего датчанин оказался в Донбассе.

Портал утверждает, что в январе текущего года мужчине заявили, что ему продлили срок пребывания в России. Летом он планировал демобилизоваться, поскольку срок контракта заканчивался, однако ему это не удалось. Было якобы заявлено, что подписанный с Минобороны контракт бессрочный и он не может уволиться.

UFA1.RU утверждает, что тогда датчанин подал иск к Минобороны РФ, призывая признать контракт недействительным из-за якобы незнания русского языка. Однако военный суд отказался признавать контракт недействительным.

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