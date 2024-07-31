В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

Россия характеризует прошедшие вблизи своей границы военные учения Финляндии как провокацию НАТО. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, слова которого передает ТАСС.

«Рассматриваем прошедшие 21–26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1 700 человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных усилий НАТО по сдерживанию России», — заявил дипломат.

21 июля два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учебной тренировки. В силах самообороны скандинавской страны рассказали, что бомбардировщики поддерживали два американских самолета-заправщика KC-135 и один американский самолет-заправщик KC-46.

В связи с обнаружением над акваторией Баренцева моря стратегических бомбардировщиков США В-52 в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 — для недопущения нарушения российской границы. В Минобороны отметили, что при приближении истребителей американские самолеты развернулись.

Ранее обнаружили брешь в обороне НАТО.