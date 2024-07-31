Израиль закрыл воздушное пространство над севером страны

Власти Израиля закрыли для полетов гражданской авиации воздушное пространство над значительной частью севера страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление NOTAM.

«Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения, за исключением полицейских, противопожарных, медицинско-эвакуационных, на военные базы и c военных баз», — говорится в одном из уведомлений.

Израильские военные также заявили о неизменности инструкций гражданской обороны для населения, однако призвали следить за возможными корректировками.

По данным агентства, такое решение было принято после покушения в Бейруте на одного из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра, а также в результате ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

До этого сообщалось, что в Тегеране в результате израильской операции были ликвидированы Исмаил Хания и его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю придется ответить за эти действия.

Ранее в правительстве Израиля прокомментировали ликвидацию Хании.