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Депутат Картаполов объяснил, почему отозвал постановление о запрете гаджетов в зоне СВО

Картаполов заявил, что в законопроект о запрете гаджетов на СВО внесут новую поправку

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате парламента признать утратившим силу постановление о принятии закона, согласно  которому участники СВО подлежат аресту за  ношение гаджетов во время службы. Как объяснил «Газете.Ru» председатель комитета Андрей Картаполов, законопроект вернули к процедуре второго чтения, чтобы добавить туда поправку, разрешающую использовать смартфоны для боевой работы. Депутат уточнил, что инициатива будет рассмотрена и вновь принята сегодня.

«Не то, что отозвать, это просто такая техническая процедура. Мы много говорили и постоянно говорим о том, что те гаджеты, которые используются для боевой работы, никем не запрещаются и не будут запрещаться. Но решили ввести дополнительную поправку, которая именно об этом и говорит, чтобы снять все сомнения, вопросы и инсинуации. Поэтому сегодня мы вернем его в процедуру второго чтения, проголосуем за эту дополнительную поправку и примем», — сказал он.

24 июля нижняя палата российского парламента  проголосовала  за  поправку о  признании дисциплинарным проступком ношения бойцами СВО различных гаджетов. В  документе уточнялось, что за  это нарушение военнослужащим грозит до 10 суток ареста.

Тогда идею раскритиковали российские военкоры и блогеры. В  частности, они считают, что инициаторы поправок «заблуждаются» и «пользуются сильно устаревшими данными», а смартфоны на  фронте «буквально играют одну из  решающих ролей, за  вычетом нюансов» — в  управлении дронами, разведке и наведении артиллерии.

31 июля стало известно, что Госдума может признать утратившим силу постановление о  принятии закона и повторно его рассмотреть.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что у участников СВО нельзя отнимать смартфоны.

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