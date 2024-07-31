Депутат Картаполов объяснил, почему отозвал постановление о запрете гаджетов в зоне СВО

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате парламента признать утратившим силу постановление о принятии закона, согласно которому участники СВО подлежат аресту за ношение гаджетов во время службы. Как объяснил «Газете.Ru» председатель комитета Андрей Картаполов, законопроект вернули к процедуре второго чтения, чтобы добавить туда поправку, разрешающую использовать смартфоны для боевой работы. Депутат уточнил, что инициатива будет рассмотрена и вновь принята сегодня.

«Не то, что отозвать, это просто такая техническая процедура. Мы много говорили и постоянно говорим о том, что те гаджеты, которые используются для боевой работы, никем не запрещаются и не будут запрещаться. Но решили ввести дополнительную поправку, которая именно об этом и говорит, чтобы снять все сомнения, вопросы и инсинуации. Поэтому сегодня мы вернем его в процедуру второго чтения, проголосуем за эту дополнительную поправку и примем», — сказал он.

24 июля нижняя палата российского парламента проголосовала за поправку о признании дисциплинарным проступком ношения бойцами СВО различных гаджетов. В документе уточнялось, что за это нарушение военнослужащим грозит до 10 суток ареста.

Тогда идею раскритиковали российские военкоры и блогеры. В частности, они считают, что инициаторы поправок «заблуждаются» и «пользуются сильно устаревшими данными», а смартфоны на фронте «буквально играют одну из решающих ролей, за вычетом нюансов» — в управлении дронами, разведке и наведении артиллерии.

31 июля стало известно, что Госдума может признать утратившим силу постановление о принятии закона и повторно его рассмотреть.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что у участников СВО нельзя отнимать смартфоны.