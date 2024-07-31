Стало известно, что убившая главу политбюро ХАМАС ракета прилетела из другого государства

Ракету, от попадания которой погиб в Тегеране глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, запустили из другого государства. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник.

По словам источника, снаряд выпустили «не с территории самого Ирана», а «из другого государства». При этом подробностей он не уточнил.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране созвали срочное заседание Высшего совета национальной безопасности.