Стали известны подробности о гибели главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате «прямого попадания ракеты» в дом в столице Ирана, где он остановился на время визита в Исламскую Республику. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, сославшись на собственные источники.

«Хания был ликвидирован в 2:00 по местному времени (1:30 мск — «Газета.Ru») в результате прямого попадания ракеты по нему (месту, где ночевал глава политического бюро ХАМАС, — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Утром 30 июля иранское агентство Mehr сообщило о гибели Хании и одного из его телохранителей. В материале уточнялось, что резиденция главы политического бюро ХАМАС в Тегеране подверглась атаке.

Позже информацию подтвердило само палестинское движение. В заявлении ХАМАС подчеркивалось, что один из его руководителей умер из-за «вероломного налета сионистов» после того, как он принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Новостное агентство Tasnim заявило, что сейчас убийство Хании расследуют власти Исламской Республики. Тегеран намерен обнародовать полученные данные в скором времени, добавили журналисты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что военные страны «так или иначе доберутся до всего руководства ХАМАС».