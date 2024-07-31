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В подполье сообщили об ударе по Николаевской области Украины

Лебедев: ВС РФ ударили по Николаевской области, где ВСУ ремонтируют танки

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС РФ ударили по Николаевской области Украины.

По информации Лебедева, удар был нанесен в 23:20 (мск).

«Николаевская область, Вознесенск. По военной части (ударили. — «Газета.Ru»), где буквально вчера выпустили с ремонта несколько танков», — поделился подпольщик.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Миргороде Полтавской области. По его словам, произошло пять прилетов по городу. Удар был нанесен и по военному аэродрому, после чего там раздались взрывы. Территория вокруг аэродрома была оцеплена.

Также Лебедев сообщал, что в ночь на 31 июля ВС РФ нанесли более 30 ударов по Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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