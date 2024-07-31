В Ростовской области предотвратили атаку украинского дрона

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава субъекта Василий Голубев.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили на северо-западе региона.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил губернатор.

В ночь на 27 июля на территории Ростовской области сработали средства радиоэлектронной борьбы. Они уничтожили два украинских дрона, пытавшихся нанести удары по объектам на территории РФ. Как рассказал Голубев, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

26 июля в селе Несветай, расположенном в Мясниковском районе Ростовской области, упали обломки сбитого беспилотника ВСУ. По словам главы региона, из-за этого два частных домовладения получили повреждения.

Более того, в населенном пункте произошло возгорание сухой травы. Но сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать огонь, уточнил губернатор.

Ранее в Ростовской области за одну ночь сбили сразу 26 украинских БПЛА.