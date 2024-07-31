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ВС России уничтожили дронами замаскированные опорные пункты ВСУ

Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Беспилотники снаряжаются боеприпасами различного типа, в зависимости от боевой задачи, уточнили в военном ведомстве.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 июля сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.

Ранее сообщалось, что российских бойцов будут учить сбивать дроны с помощью стрелкового оружия.

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