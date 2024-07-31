Стало известно, сколько на Украине мобилизуют человек в месяц

После принятия закона об усилении мобилизации в мае власти Украины мобилизуют до 30 тысяч военных в месяц. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

«С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев призывал до 30 тысяч человек в месяц», — рассказали три военных эксперта, знакомых с данными мобилизации.

По данным издания, эти показатели в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы. Журналисты подчеркивают, что названную цифру в 30 тысяч не удалось подтвердить независимо.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в подполье раскрыли размеры взяток за выезд с Украины.