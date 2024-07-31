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Британский журналист предупредил о кризисе с истребителями F-35

Telegraph: истребители F-35 не смогут участвовать в боях до 2025 года

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Нина Падалко/РИА Новости

Журналист Дэвид Экс в материале для британской газеты The Telegraph предупредил, что истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением.

По его словам, первоначально установленные процессоры и программное обеспечение не обладают теми возможностями, которые обещали при разработке.

«Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами», — написал автор материала.

Он отметил, что истребители можно будет использовать в бою лишь после обновления программного обеспечения, которое произойдет как минимум в 2025 году.

До этого помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер заявил, что Пентагон затягивает оплату истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, обвиняя подрядчика в задержках производства.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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