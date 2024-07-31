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Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации подразделениям

Белоусов направил хвалебные телеграммы подразделениям, отличившимся на СВО

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что названные подразделения получили телеграммы с похвалой за успехи, которых им удалось достичь в зоне СВО.

Так, Белоусов поздравил 33-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества с освобождением населенного пункта Евгеновка в ДНР.

До этого Белоусов поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим государственные награды.

Ранее Белоусов позвонил главе Пентагона Остину.

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