Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Подробности сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне российские военные сбили над Брянской областью еще три украинских беспилотника.

26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловском районе с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения.

Ранее в Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами