Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Подробности сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне российские военные сбили над Брянской областью еще три украинских беспилотника.

26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловском районе с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения.

Ранее в Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ.