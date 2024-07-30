В Николаевской области Украины произошел взрыв

В Николаевской и Полтавской областях Украины произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Николаевской области серия взрывов произошла в районе города Вознесенск. В Полтавской области взрыв произошел на территории Полтавской городской общины, центром которой является Полтава.

До этого российские военные ударили по военному аэродрому в украинском Миргороде.

Кроме того, ВС РФ нанесли два удара в направлении нефтеперерабатывающего завода Кременчуга, произошел сильный взрыв. Второй удар был нанесен в направлении вагоностроительного завода — в другой стороне города. После прилета туда выехали несколько карет скорой помощи. Лебедев уточнил, что на территории завода ремонтировали тяжелую гусеничную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.