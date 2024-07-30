Насильно мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще искать возможность сдаться в плен российской армии или сбежать с позиций. Об этом в интервью журналистке Рейчел Блевинс заявил американский военный эксперт Марк Слебода.

«Войска киевского режима <…> не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели», — заявил Слебода.

Он добавил, что командование ВСУ выражает опасения насчет возможного развала фронта — Слебода считает, что это может произойти при нескольких одновременных наступательных операциях Вооруженных сил России.

До этого ирландский журналист Чей Боуз рассказал о том, что на Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК на фоне продолжения мобилизации в стране.

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