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Генерал ВСУ усомнился в способности украинских бойцов сдержать ВС РФ

Украинский генерал Романенко: ВСУ не смогут предотвратить продвижение ВС РФ

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Украинские военнослужащие не смогут сдержать продвижение Вооруженных сил РФ на поле боя. Об этом во время интервью для YouTube-канала Politeka Online заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он отметил, что российские войска начали теснить ВСУ еще в конце 2023 года. При этом предотвращение продвижения ВС РФ в зоне конфликта является первой задачей стратегической обороны украинских войск, подчеркнул эксперт.

«На текущий момент нам это (выполнить задачу. — «Газета.Ru») не удается», — признал Романенко.

В связи с этим генерал-лейтенант выразил уверенность, что в ближайшее время успехи российских войск на поле боя достигнут стратегического масштаба.

30 июля немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что бойцы ВСУ сильно ослабли и оказались в критической ситуации. По мнению корреспондента, украинским солдатам уже не удастся стабилизировать фронт в Донбассе.

В то же время он обратил внимание на активное продвижение ВС РФ на фронте. Как сказал Ваннер, на некоторых участках боевых действий российские военнослужащие каждый день добиваются каких-либо успехов.

Ранее польские журналисты предрекли тяжелые недели для ВСУ.

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