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В ЛНР сообщили об успехах вокруг Макеевки

Марочко сообщил, что ВС РФ расширяют зону контроля для освобождения Макеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно продвигаются, расширяя зону контроля на плацдарме для освобождения населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике. Об этом в эфире телеканала »ОТР» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о сватовско-кременском участке, то здесь в районе Стельмаховки идут бои, под Невским, Макеевкой. Как раз в районе Макеевки есть очередное продвижение наших войск — мы расширяем плацдарм для освобождения данного населенного пункта. Противник тоже признает эти успехи», — заявил Марочко.

Макеевка находится поблизости от города Купянск, в районе которого также продолжаются упорные бои.

24 июля министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, установивших контроль над населенными пунктами Розовка и Песчаное в зоне спецоперации.

Ранее Белоусов и Остин обсудили тайную операцию Киева против России.

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