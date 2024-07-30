В Харькове произошел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, где уже семь часов непрерывно звучат сирены воздушной опасности. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области с 10:07 мск действует воздушная тревога.

Подробностей не сообщается.

Накануне в Харькове было зафиксировано несколько взрывов. Также взрывы произошли в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, зачастую на всей территории страны. Министерство обороны РФ заверяет, что целью ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В Германии произошел взрыв на крупном химическом заводе.