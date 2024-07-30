Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Баренцевом море начались учения по применению сил флота

В Баренцевом море развернули силы Северного флота в рамках учений ВМФ РФ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Силы Северного флота развернули в Баренцевом море в рамках масштабных учений ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В сообщении уточнили, что первыми в Баренцево море вышли базовые тральщики «Коломна» и «Соловецкий юнга», которые провели поиск мин. Затем к месту учений направили малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск». Всего моряки-североморцы выполнили несколько десятков учебно-боевых упражнений.

В пресс-службе напомнили, что масштабное учение ВМФ России началось накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер «Маршал Устинов». Перед многоцелевыми подводными лодками поставили задачу скрытно развернуться в назначенных районах.

В конце июня военнослужащие Черноморского флота ВМФ провели учения в районе Камышовой бухты в Севастополе.

Ранее атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами