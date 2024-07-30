В Баренцевом море начались учения по применению сил флота

Силы Северного флота развернули в Баренцевом море в рамках масштабных учений ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В сообщении уточнили, что первыми в Баренцево море вышли базовые тральщики «Коломна» и «Соловецкий юнга», которые провели поиск мин. Затем к месту учений направили малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск». Всего моряки-североморцы выполнили несколько десятков учебно-боевых упражнений.

В пресс-службе напомнили, что масштабное учение ВМФ России началось накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер «Маршал Устинов». Перед многоцелевыми подводными лодками поставили задачу скрытно развернуться в назначенных районах.

В конце июня военнослужащие Черноморского флота ВМФ провели учения в районе Камышовой бухты в Севастополе.

Ранее атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет.