Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны вручил госнаграды спецназовцам 45-й бригады ВДВ

Минобороны РФ: министр Белоусов вручил награды военнослужащим 45-й бригады ВДВ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим государственные награды. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

По словам Белоусова, личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма, эффективно выполняя самые ответственные задания в зоне специальной военной операции. Министр отметил актуальность девиза бригады — «Побеждает сильнейший».

За отвагу, мужество и героизм при выполнении задач в зоне специальной военной операции военнослужащим были вручены орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени».

29 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в состав комиссии по государственным наградам. Теперь в состав комиссии входят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра транспорта Константин Пашков, и замглавы Минфина Елена Яковлева. Из состава комиссии исключены замминистра финансов Павел Кадочников, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой, бывший гендиректор Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин и бывший замминистра транспорта Игорь Чалик.

Ранее Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами