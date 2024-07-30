Министр обороны вручил госнаграды спецназовцам 45-й бригады ВДВ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим государственные награды. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

По словам Белоусова, личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма, эффективно выполняя самые ответственные задания в зоне специальной военной операции. Министр отметил актуальность девиза бригады — «Побеждает сильнейший».

За отвагу, мужество и героизм при выполнении задач в зоне специальной военной операции военнослужащим были вручены орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени».

29 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в состав комиссии по государственным наградам. Теперь в состав комиссии входят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра транспорта Константин Пашков, и замглавы Минфина Елена Яковлева. Из состава комиссии исключены замминистра финансов Павел Кадочников, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой, бывший гендиректор Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин и бывший замминистра транспорта Игорь Чалик.

Ранее Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО.