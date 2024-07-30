Бойцы СВО обратились к мигрантам-нарушителям законов

Российские военнослужащие — участники специальной военной операции на Украине записали видеообращение, в котором потребовали от мигрантов соблюдать российские законы. Видео опубликовал Telegram-канал «Zаписки Vетерана».

На видео российские солдаты заявили, что возмущены сообщениями о грабежах, изнасилованиях женщин и избиении участников СВО, которые прибыли в отпуск.

«И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны (…), то ему не место среди нас», — заявил один из солдат.

Также российские бойцы призвали мигрантов присоединиться к ним в зоне СВО.

До этого создатель мигрантского «шариатского патруля» из числа подростков в Мытищах уехал из России.

По словам журналистов, в деле оказались замешаны выходцы из Таджикистана — они нападают на прохожих из-за их внешнего вида. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя свои слова тем, что ислам требует от женщин скромности в одежде, говорится в публикации.

Ранее подмосковный школьник помог задержать мигрантов, пристававших к детям.