Белоусов обратил внимание на недостроенную казарму 45-й бригады спецназа ВДВ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в 45-ю гвардейскую отдельную бригаду спецназа ВДВ обратил внимание на недостроенные казарму и общежития для личного состава. Он заявил, что необходимо достроить объекты в кратчайшие сроки,сообщает ТАСС.

Во время поездки Белоусов также ознакомился с условиями размещения военнослужащих, состоянием учебно-материальной базы, местами хранения оружия и военной техники.

«В ходе посещения военного городка бригады Андрей Белоусов обратил внимание на незавершенные строительством фонды для размещения личного состава. <...> Андрей Белоусов обратил особое внимание на безотлагательное соблюдение сроков ввода объектов в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Глава Департамента строительства Минобороны России пояснила министру, что строительство зданий находятся на завершающей стадии и будут сданы до конца 2024 года.

До этого Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью в случае, если строительство военного городка для 155-й бригады морской пехоты не будет завершено в срок.

Ранее Белоусов позвонил главе Пентагона.