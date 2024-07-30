Два российских ракетоносца совершили полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый десятичасовой полет над Японским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс <…> выполнили плановый полет в воздушном пространстве

над нейтральными водами Японского моря», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета дальней авиации ВКС России составила более 10 часов. Ту-95МС сопровождали

экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Российские ракетоносцы на отдельных участках летели в сопровождении иностранных истребителей. Российские летчики выполнили полет, не нарушив международные правила использования воздушного пространства.

В министерстве напомнили, что российская военная авиация регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, Черного моря и над Балтикой.