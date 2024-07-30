В ЛНР уничтожили грузинского наемника

В Луганской народной республике (ЛНР) был уничтожен 47-летний грузинский наемник Бондо Гагнидзе, который служил в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал Tabula.

«Боец был ранен пулей во время боестолкновения с противником», — отмечается в публикации.

По словам сослуживцев наемника, они не смогли эвакуировать тело Гагнидзе из зоны проведения специальной военной операции.

30 июля наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, сражавшиеся в Донбассе на стороне ВСУ, были осуждены заочно в России на 14 и 13 лет соответственно.

В конце июня активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе рассказал, что наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне ВСУ, вербуют в Европе и готовят в Польше. По его словам, организацию создали сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в то время, когда тот уехал на Украину.

Ранее в ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок.