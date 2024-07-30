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Российские военные вышли в тыл ВСУ необычным способом

«ВО»: российские военные зашли в тыл ВСУ в Часове Яре через подземный тоннель

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России зашли в тыл украинским военным в Часове Яре ДНР благодаря подземному тоннелю. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российским военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противника, обеспечив прорыв фронта», — говорится в сообщении.

8 июля сообщалось, что десантник Вооруженных сил России решился штурмовать занятую солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартиру в полуразрушенном доме в Часове Яре через балкон.

На кадрах продемонстрировано, как десантник аккуратно ступает по бетонным перекрытиям, пытаясь дойти до окна квартиры, где расположились украинские военнослужащие. Приблизившись достаточно, российский боец произвел несколько выстрелов внутрь помещения.

В ноябре 2023 года военкор Семен Пегов сообщал, что бойцы интербригады «Пятнашка» прорыли 160-метровый тоннель под Авдеевкой для уничтожения ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ.

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