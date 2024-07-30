ФСБ сообщила о задержании уроженца ЛНР за передачу военных данных Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, которого спецслужба подозревает в передаче военных данных на Украину и в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, 28-летний задержанный — уроженец ЛНР, но работал в Новошахтинске. ФСБ утверждает, что в апреле 2024 года по заданию украинских спецслужб парень передавал данные, которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

По версии следствия, подозреваемый получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению взрывчатки и начал покупать ее компоненты.

Во время задержания, как пишут журналисты, у молодого человека нашли средства связи, через которые он общался с представителем Украины, а также элементы взрывчатки. На задержанного завели уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

До этого жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины. По версии следствия, мужчина переводил свои денежные средства на нужды ВСУ, чтобы те действовали против российской армии.

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