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Немецкий журналист заявил о критическом положении ВСУ в Донбассе

Журналист Welt Ваннер: ВСУ уже не удастся стабилизировать фронт в Донбассе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, оказались в критической ситуации. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

Он рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно ослабли.

«Похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт», — подчеркнул корреспондент.

Как сказал Ваннер, в настоящее время российские войска активно продвигаются вперед. При этом на некоторых участках фронта бойцы Вооруженных сил РФ добиваются различных успехов каждый день, добавил журналист.

Утром 30 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило несколько батальонов мобилизованных граждан в район города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, Киев принял такое решение из-за возможного форсирования российскими военнослужащими канала «Северский Донец — Донбасс».

Перед украинскими солдатами была поставлена задача заминировать береговую линию, уточнил специалист. Кроме того, они намерены создать новые позиции в расположенных на данном участке лесополосах.

Ранее положение ВСУ на поле боя сравнили с онкологическим заболеванием.

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