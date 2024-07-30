Войска РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию «Марс-Л»

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) воздушной разведки «Марс-Л» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Армия России использовала авиацию, беспилотники, артиллерию и ракеты для уничтожения РЛС.

«Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах», — отметили в оборонном ведомстве РФ.

29 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских РЛС управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М». Также под удар ВС РФ попали вражеский штурмовик Су-25 и скопление живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в 127-ми районах.

10 июля министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и трех пусковых установок американского зенитного ракетного комплекса Improved HAWK на Украине.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.