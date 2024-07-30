Датчанин судится с Минобороны РФ из-за подписанного контракта

33-летний гражданин Дании судится с Минобороны РФ из-за подписанного контракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мужчина уехал из Дании, а когда у него закончился срок пребывания на территории РФ, датчанин подписал контракт с Минобороны РФ «на незнакомом русском языке и неожиданно для себя отправился в зону спецоперации». Сейчас гражданин Дании хочет вернуться домой.

Как рассказывает адвокат датчанина Роман Петров, служить его подопечному не очень нравится. Мужчина проходит службу в ЛНР.

«Несколько раз его принуждали пить водку, что ему тоже почему-то не понравилось», — говорится в сообщении.

Весной 2024 года европеец подал иск к Минобороны РФ, указав на то, что текст контракта был на русском языке, которого он не знает, а поэтому попросил считать контракт недействительным.

До этого Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно участника СВО Артура Сидорчука, который незаконно ввозил в Россию иностранцев с Ближнего Востока.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.