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Российские военные за сутки уничтожили четыре полевых склада боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ потеряли четыре склада после атаки группировки войск «Днепр»

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Reuters

Группировка войск «Днепр» российской армии за сутки уничтожила четыре полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник потерял до 90 военнослужащих.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

По данным Минобороны РФ, подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

До этого российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Накануне части группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волчье в этом регионе.

Ранее в приграничном регионе РФ предотвратили атаку украинских дронов.

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