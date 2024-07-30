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Соединенным Штатам и НАТО предрекли проблемы в битве за Арктику

РИА: США и НАТО не хватит военно-морских сил для соперничества с РФ в Арктике

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Vladimir Isachenkov/AP

Жесткое соперничество северных государств за ресурсы, находящиеся под полярными льдами Арктики, начнется в ближайшем будущем. Об этом сказано в новой арктической стратегии Пентагона, пишет журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости.

В документе отмечается, что Россия и Китай объединили силы для освоения Арктики, что мешает планам США на этот регион. Далее авторы косвенно признают, что западные санкции, введенные в отношении РФ, оказались бесполезны, поскольку Москва начала продавать восточным странам свои энергоресурсы. Освоение Россией Севера ускорилось, признают эксперты в США.

Несмотря на то, что страны с арктическими амбициями — Швеция и Финляндия — недавно вступили в Североатлантический альянс, их судостроительных мощностей будет недостаточно для того, чтобы создать ледокольный флот, который окажет конкуренцию российским атомным ледоколам. Также в отличие от России у стран НАТО мало военной инфраструктуры в Арктике, пишет Коц.

В июле бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что страны Североатлантического альянса не успевают должным образом развивать свой ледокольный флот и внедрять боевые корабли в арктический регион, чтобы «противостоять» якобы имеющим место «угрозам» со стороны России.

Ранее в Кремле прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике.

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