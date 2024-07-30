В Финляндии создали новый оборонный консорциум Summa Defence, в состав которого вошли финские оборонно-промышленные предприятия. Об этом сообщает агентство STT Info.

По словам генерального директора Summa Defence Юсси Холопайнена, создание консорциума связано с потребностью в развитии оборонной промышленности. У малых предприятий появится новый канал финансирования, из-за чего Финляндия сможет увеличить оборот производимой продукции.

«Наша новая компания отвечает на этот призыв и создает дом для малых и средних финских оборонных компаний, чтобы они могли успешно расти, развиваться и выходить на международный уровень», — добавил Холопайнен.

Предприятие планирует к 2028 году достичь оборота в €500 млн. Помимо этого, в течение следующего года компания хочет выйти на фондовый рынок.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что оборонная промышленность Евросоюза продолжает работать в режиме мирного времени, и ее нужно перевести в «режим кризиса». Глава внешнеполитического ведомства также указал на необходимость создать новые консорциумы и предприятия.

Ранее стало известно, что Британия планирует создать собственные гиперзвуковые ракеты.