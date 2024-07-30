После ожесточенных боев украинская армия потеряла села, которые ранее были взяты с большим трудом в ходе контрнаступления. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Как сообщает газета, побеседовавшая с находившимися в этих населенных пунктах бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), потеря сел Старомайорское и Урожайное стала ударом для Киева ввиду упорной борьбы украинских морпехов за их взятие летом 2023 года.

В статье говорится, что для бойцов 58-й бригады ВСУ, державших оборону в Урожайном с октября, и прикрепленных к ним подразделений Национальной гвардии Украины это было вдвойне тяжело.

«За три месяца боев в селе было потеряно до 100 человек, а командиры готовились к упрекам со стороны высшего военного командования, которое обычно требует от своих солдат удерживать позиции до последнего», — написал автор материала.

До этого военнослужащие ВСУ, принимающие участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия российской армии решительными и мотивированными.

Отмечается, что после взятия села Урожайное российской армией в июле военнослужащие Украины заявляли, что «чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале», а также трех месяцев интенсивных боев в упомянутом населенном пункте.

Села Урожайное и Старомайорское перешли под контроль РФ 22 июля благодаря действиям мотострелковых подразделений российской армии на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.