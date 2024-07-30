Украину призвали отрезать от выхода к Черному морю

Британские самолеты начали охотиться за российским флотом и стратегическими целями в Крыму, считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Избежать угрозы можно, если отрезать Украину от выхода к морю. Так он в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение о перехвате самолетов Великобритании вблизи российской границы.

Напомним, на минувшей неделе российский истребитель Су-27 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два сопровождавших его истребителя «Тайфун» ВВС Британии.

По словам Дандыкина, в том, что вскоре после появления самолетов НАТО рядом с границей, Вооруженные силы Украины наносят удары по кораблям флота РФ, есть связь. В данный момент наблюдается «тревожная тишина», которую можно объяснить ударами российских военных по аэродромам и складам с оружием на территории Украины. Однако хотя Россия превентивно избавляется от военной техники ВСУ, угроза все-таки сохраняется, убежден специалист.

«Нашему Черноморскому флоту, действительно, враг сейчас угрожает. И [президент Украины Владимир] Зеленский не раз об этом говорил», — заявил эксперт.

Дандыкин убежден, что избежать последствий можно, только если отрезать Украину от выхода к Черному морю. Для этого он призвал сделать русскими городами Одессу, Николаев, Очаков и Измаил, заявив, что такой шаг позволит избавиться от угрозы и лишить Киев поставок оружия.

На данный момент Россия приняла меры по защите и рассредоточению флота, благодаря чему атаки ВСУ на него оказались безуспешными, заключил Дандыкин.

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