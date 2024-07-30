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В Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте

Меркурис заявил, что Запад ничего не может сделать, чтобы спасти ВСУ на фронте

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Даже с западной помощью Украина не может переломить ход конфликта с Россией. Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

«Битва разворачивается не в пользу Украины. Кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. Пойду дальше и скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию», — заявил эксперт.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно, танков, зенитных ракет и снарядов. При этом Меркурис отметил, что даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта.

Накануне в Telegram-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины заявили, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась на Покровском направлении.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее в ВСУ назвали армию РФ решительной и мотивированной.

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