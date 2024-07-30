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ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину

ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию

На Авдеевском направлении в разгар боя на передовой появилась женщина с тележкой, не обращая внимания на стрельбу и взрывы, она двигалась со стороны Украины на российскую территорию. Видео, снятое российским беспилотником, опубликовал Telegram-канал «Будни радистки».

«Да, дошла до населенного пункта, зашла, а дальше не знаю. Ее все пропустили, на тот момент огонь прекратился со всех сторон. Как только прошла приличную дистанцию, все продолжилось», — заявил оператор дрона.

29 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что благодаря хорошему продвижению российских войск на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР.

До этого польское издание Myśl Polska сообщило, что благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины предстоит пережить сложные недели. Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска.

Ранее Генштаб ВСУ назвал «самое горячее» направление.

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Операция на Украине
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