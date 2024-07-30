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Эксперт раскрыл два наиболее вероятных сценария завершения СВО

Военный обозреватель Шлепченко: есть два сценария завершения СВО

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Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с конфликтом на Украине может пойти по двум наиболее вероятным сценариям. Один из них предполагает отправку регулярных войск западных стран в зону боевых действий, а второй – перелом и обрушение фронта, рассказал военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. Оба варианта развития событий, по его словам, завершатся поражением киевских властей.

Так эксперт прокомментировал заявление немецкого журналиста Юлиана Рёпке о том, что Россия потратит не менее двух лет на взятие Киева. По мнению Шлепченко, подобные выводы не учитывают многие важные факторы. Если западные страны продолжат помогать Украине, то это может привести к решению направить туда регулярные войска, заявил он.

«Самый очевидный вариант – это отправка поляков», — считает обозреватель.

Вторым вариантом развития событий он назвал вероятный перелом фронта и его последующее «обрушение» в районе Днепра на фоне продвижения российских войск. Продвигаться вперед военные будут «кусками», в результате чего Украина больше не сможет сопротивляться, предположил эксперт. По его мнению, все это приведет к тому, что украинские военные начнут постепенно сдаваться.

«Мы это видели многократно в Ираке. Это вполне распространенная вещь», — заключил Шлепченко.

До этого Рёпке заявил, что в Берлине считают нынешнюю ситуацию в вооруженном конфликте с РФ успехом для украинской стороны. Также он сообщал, что во властных кругах ФРГ планируют снабжать Киев только тем оружием, которого достаточно для удержания фронта на текущем уровне, а не тем, с помощью которого Украина может отбить занятые Россией территории.

Ранее Алаудинов назвал возможные сроки завершения СВО.

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