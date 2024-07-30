Пожар на нефтебазе в Курской области спустя два дня потушен

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе Курской области, который возник в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины 28 июля. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Огонь удалось полностью ликвидировать к 5:50. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Смирнов уточнил, что никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.

Нефтебаза в Курской области подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на 28 июля. Начался пожар. Всего огонь охватил три резервуара с топливом. В первый день к ликвидации пламени были привлечены 32 единицы специальной техники и 82 сотрудника экстренных служб.

В тот день российские системы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.