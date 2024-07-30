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Российские штурмовики заняли позицию ВСУ в Запорожской области после атаки дронов

ТАСС: операторы FPV-дронов ВС РФ ударили по позиции ВСУ в Запорожской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» атаковали позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным «Соло».

Он пояснил, что российские операторы беспилотников облегчили штурмовым группам захват позиции ВСУ. По его словам, блиндажи и окопную систему противника взяли без потерь и особого сопротивления со стороны врага.

«Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей», — отметил военный.

По его словам, использование беспилотников помогает сохранять жизни штурмовикам и разведчикам.

До этого бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Также подразделения «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и пять полевых складов Вооруженных сил Украины с боеприпасами в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках.

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Операция на Украине
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