Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» атаковали позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным «Соло».

Он пояснил, что российские операторы беспилотников облегчили штурмовым группам захват позиции ВСУ. По его словам, блиндажи и окопную систему противника взяли без потерь и особого сопротивления со стороны врага.

«Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей», — отметил военный.

По его словам, использование беспилотников помогает сохранять жизни штурмовикам и разведчикам.

До этого бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Также подразделения «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и пять полевых складов Вооруженных сил Украины с боеприпасами в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках.