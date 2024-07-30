Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это уже мое мнение на основе того, что я беседовал с нашими военными, с местными жителями. Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление», — сказал экс-подполковник СБУ.

Прозоров считает, что это нужно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы «показать свою значимость, важность и весомость» западным союзникам.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на подполье «Дозор» сообщало, что Украина готовит под руководством Запада провокации на морском участке Крыма. Отмечалось, что некоторую информацию подполье получает от сторонников сопротивления.

25 июля агентство Reuters сообщало, что специалисты НАТО выявили более десятка признаков, якобы позволяющие определить вероятное «полномасштабное российское вторжение». По словам источника, Европе следует быть готовой в качестве сдерживания привести в движение войска к потенциальной линии фронта.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии с Украиной и поручил отвести войска.