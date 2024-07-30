Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ заявил о возможных новых провокациях со стороны Украины

Прозоров: Украина может пойти на новые провокации с вторжением на территорию РФ

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это уже мое мнение на основе того, что я беседовал с нашими военными, с местными жителями. Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление», — сказал экс-подполковник СБУ.

Прозоров считает, что это нужно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы «показать свою значимость, важность и весомость» западным союзникам.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на подполье «Дозор» сообщало, что Украина готовит под руководством Запада провокации на морском участке Крыма. Отмечалось, что некоторую информацию подполье получает от сторонников сопротивления.

25 июля агентство Reuters сообщало, что специалисты НАТО выявили более десятка признаков, якобы позволяющие определить вероятное «полномасштабное российское вторжение». По словам источника, Европе следует быть готовой в качестве сдерживания привести в движение войска к потенциальной линии фронта.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии с Украиной и поручил отвести войска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами