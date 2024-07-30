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В России начались учения по применению сил флотов

Минобороны: ВМФ России начал плановые учения с участием более 20 тысяч человек

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Иван Родионов/РИА «Новости»

В России начались плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) с привлечением более 20 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, учения начались в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Их главной целью является проверка действий органов военного управления ВМФ.

К участию в мероприятиях боевой подготовки привлечены около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, более 20 000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.

12 июля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для совместных военно-морских учений ВМФ РФ и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

В конце июня военнослужащие Черноморского флота ВМФ провели учения в районе Камышовой бухты в Севастополе.

Ранее атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет.

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