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«Град» поразил живую силу и технику ВСУ на Авдеевском направлении

МО: «Град» ликвидировал живую силу и технику ВСУ на Авдеевском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из группировки войск «Центр» нанесли удар по месту сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчет БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения», — говорится в сообщении военного ведомства.

После развертывания боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и произвели залп реактивных снарядов калибра 122 мм, уничтожив скопление противника на расстоянии более 15 км.

В Минобороны отметили, что в этом районе необходимо постоянно контролировать воздушное пространство из-за активного использования противником разведывательных и ударных FPV-дронов.

«Град» — это советская и российская РСЗО калибра 122 мм, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, количество направляющих — 40, а время полного залпа — 20 секунд. Модернизированная версия системы, состоящая на вооружении ВС РФ, называется «Торнадо-Г».

Ранее группировка «Восток» за сутки уничтожила три пункта боепитания ВСУ и три БПЛА.

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