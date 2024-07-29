Израиль нанес удары по форпостам «Хезболлы»

Израильские военные использовали ракеты класса «земля — земля» для атак по позициям шиитской милиции «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации канала, удары были нанесены по военным объектам в пограничных районах Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас. Данных о потерях среди бойцов «Хезболлах» не представлено.

Израильские истребители также провели воздушную операцию в поселке Ярун, который является опорным пунктом «Хезболлах» в округе Бинт-Джбейль на восточном фронте. Ранее, во время атаки беспилотников на базу шиитской милиции в Кфар-Руммане, трое мирных жителей получили ранения в автомобиле, попавшем под обстрел.

В «Хезболле» сообщили о потере трех бойцов за сутки на юге Ливана. В своем военном отчете они отметили, что провели восемь операций, в ходе которых обстреливали израильскую территорию с помощью реактивных установок залпового огня и противотанковых управляемых снарядов.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации на юге Ливана в октябре 2023 года жертвами израильских бомбардировок и артобстрелов стали 104 мирных жителей.

«Хезболлах и палестинские формирования потеряли 529 бойцов. Жертвами атак шиитских бойцов стали 22 израильских поселенца.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».