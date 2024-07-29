Опубликовано фото туарегов с флагом Украины

Англоязычное издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев из племени туарегов, которые позировали в Африке с украинским флагом.

Согласно материалу газеты, фотография была получена от источников в секторе обороны и безопасности Украины. Утверждается, что снимок был сделан после удара по «наемникам из ЧВК «Вагнер» в Мали».

До этого RT публиковал фотографии украинских наемников из Африки, помогающих туарегам.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль. 29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации.

Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК.

Ранее пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов.