Российский корвет и китайский эсминец провели учение в Финском заливе

Министерство обороны России сообщило, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместное учение в акватории Финского залива.

«На морском полигоне Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота... состоялось совместное российско-китайское учение типа «Пассекс», — говорится в сообщении.

25 июля сообщалось, что китайские и российские военные самолеты провели совместное патрулирование у берегов Аляски. По данным Минобороны России, в патрулировании участвовали бомбардировщики со стороны КНР и стратегические ракетоносцы Ту-95мс со стороны РФ. Военные провели патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в Южно-Китайском море проходило совместное российско-китайское морское патрулирование.

Ранее стало известно, что Китай делает для прекращения конфликта на Украине.