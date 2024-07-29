Пентагон объявил о новых поставках оружия на Украину

Минобороны США запланировало две поставки вооружения Украине на общую сумму $1,7 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Первый пакет на $200 млн включает противотанковое оружие, противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии.

Второй пакет на $1,5 млрд включает в себя противоракетное оружие и боеприпасы к нему, противотанковые системы, стрелковое оружие, системы связи, запчасти для военной техники, вспомогательное оборудование и коммерческие услуги по получению спутниковых снимков. Эти поставки не будут осуществляться напрямую со складов, а размещаться для производства в американских компаниях на бюджетные ассигнования.

29 июля сообщалось, что Германия и Дания поставили Украине восемь танков Leopard 1A5 и запчасти. Кроме того, Украина получила от ФРГ 21 тыс. снарядов, предназначенных для зенитных самоходных установок Gepard, и десять надводных беспилотников.

Ранее стало известно, откуда поставляются кассетные боеприпасы США на Украину.