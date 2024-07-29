США перебрасывают военную технику в Польшу

Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу. Об этом сообщает Radio Zet.

В публикации отмечается, что США перебрасывают технику из Германии в Повидз на северо-востоке Польши — 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Подчеркивается, что таким образом хотят укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Радиостанция подчеркивает, что склады в Повидзе примыкают к аэропорту, «что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости».

До этого пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова заявила, что военные учения Immediate Response пройдут в Чехии при участии США.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переброска Польшей военной техники к границам с Калининградской областью в рамках учений НАТО Steadfast Defender 2024 выглядит как провокация.

Также стало известно, что вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Ранее российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве.