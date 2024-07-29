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Стало известно, кто утвердил операцию ВСУ по угону российского бомбардировщика

Червинский: операцию по вербовке пилота ВКС РФ одобрил экс-главком ВСУ Залужный

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Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично утвердил операцию по вербовке российского пилота для угона самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом в ходе интервью для издания «Украинская правда» заявил экс-офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, которого в родной стране обвиняют в реализации плана без одобрения профильных ведомств.

Мужчина рассказал, что разрешение на проведение операции ему выдали в письменной форме. Но в 2022 году воинскую часть, в которой служил Червинский, расформировали. В результате ему стало негде хранить документы, поэтому их пришлось уничтожить.

«Залужный дал санкцию, что согласен с проведением [операции]», — подчеркнул бывший офицер.

При этом он добавил, что в деле существует еще один важный документ. Речь идет о письме экс-главкома ВСУ, адресованном Службе безопасности Украины (СБУ). В нем Залужный просил включить одного из сотрудников службы в рабочую группу по подготовке операции.

Как сказал Червинский, руководство СБУ хотело скрыть этот документ. Но в конце концов его нашли.

В апреле 2023 года экс-офицера Сил спецопераций ВСУ задержали по подозрению в попытке завербовать российского летчика без разрешения командования. Операция была проведена летом 2022 года, а ее целью был угон истребителя-бомбардировщика Су-34.

Однако план Червинского провалился. В день, когда на одном из аэродромов на Украине должны были встретить перебежчика, по воздушной гавани был нанесен ракетный удар. В результате Киев получил значительный ущерб.

17 июля бывшего офицера отпустили под залог в размере девяти млн гривен (более 19 млн рублей). Деньги за него внес экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее российские военные на руках вынесли раненого бойца ВСУ с поля боя.

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