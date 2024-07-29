Российские войска уничтожили американскую артиллерийскую установку MLRS

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военные ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS на позиции у Новотроицкого с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что кроме универсальной пусковой установки MLRS ракетным ударом была уничтожена машина сопровождения и до 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе боевых действий на Украине уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ68 и цех по производству дронов.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. Их поддерживали ракетные войска и артиллерия.

Также в Минобороны РФ отчитались о работе систем противовоздушной обороны. За минувшие сутки средства защиты сбили 15 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и три авиационные бомбы Hammer, которые на Украину поставила Франция.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в Николаевской области Украины.