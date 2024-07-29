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В Кремле прокомментировали создание нового военного командования в Японии

Песков: новое военное командование в Японии — не совсем тема Кремля

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал создание Соединенными Штатами нового военного командования в Японии.

«Это не совсем тема Кремля, скорее тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен», — пояснил Песков.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности.

Авторы публикации пишут, что Вашингтон предпринимает шаги по укреплению своих союзников в Азии перед лицом наращивания военной мощи Китая. Военные базы и другие объекты военной инфраструктуры США существуют на территории Японии со времени окончания Второй мировой войны.

4 июля газета Nikkei Asia писала, что НАТО собирается подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее Япония сделала представление США из-за сексуального домогательства их морпеха.

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